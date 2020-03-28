نانسي لبناتها: اعملوا اللي بدكن ياه بس حلوا عني

المستقلة /كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن كيفية قضاء وقتها في المنزل، أثناء تطبيقها العزل الذي فرضه فيروس كورونا على الجميع، لمنع انتشار العدوى، بعد إصابة العديد من المشاهير ووفاة مواطنين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت نانسي في تصريحات تلفزيونية، إنها تقضى معظم الوقت مع بناتها، مشيرة إلى أنها تمكث في المنزل منذ أسبوعين، بدأ الأمر معها بصعوبة بعض الشيء، ثم تأقلمت مع الوضع الجديد.

وأضافت الفنانة اللبنانية: “بتسلى كتير بالبيت وفي أشياء كتير بخلصها، البداية كانت صعبة، لما تحس حالك مجبور تقعد في البيت إذ لم اتمكن من ركوب سيارتي والذهاب للاستوديو او عند رفيقتي”.

وأردفت: “في الأول كنا نروح السوبر ماركت مشوار للبنات، والآن أرسل شخصًا يقضي لي أغراضي وأضعهم في الفرن وأطهرهم”.

وتابعت: “بنقضي وقت حلو كتير سوا، اتعلمت أشياء كتير منهم حلوة، بنقسم الوقت وندرس أونلاين ونطبخ ونلعب رياضة وبنتفرج على أفلام”.

وواصلت: “البنات ساعة يتخانقوا وساعة يتصالحوا وهيك نص النهار خلص وفي كمان الوقت اللي مامي بتقلهم اعملوا اللي بدكن ياه بس ابعدوا عني”.

وأكملت عجرم: “اكتشفت أشياء كتير في أطفالي، وعلموني أشياء كتير، على قد ما بتعطيهم وقتك بيفتحوا قلبهم وعقلهم لك، وبيعرفك على كل شيء جواه وهذا يساعد الأهل كتير في تربية الأبناء”.

يذكر أن نانسي عجرم تستعد لتسجيل تتر مسلسل “سكر زيادة”، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن جدلاً واسعًا أثير حول نانسي عجرم بعد انتشار صورة لها مع آدم عفارة، ابن المحامية رهاب بيطار التي تتولى مهمة الدفاع عن القتيل محمد الموسى الذي وقع قتيلًا على يد زوج نانسي، الدكتور فادي الهاشم، وتساءل الناس عن طبيعة العلاقة بينهما وإن كان هناك شيئ ما شخصي.

وقالت المحامية رهاب بيطار عن انتشار هذه الصورة: “ابني آدم عفارة هو مصمم لأشهر الحفلات في هوليوود وأمريكا وهو معروف جدا بين الفنانين صمم العديد من الحفلات كما صمم ديكورات أغاني العديد من المشاهير منهم هيفاء وهبي و ليدي غاغا والكثير الكثير غيرهما”.

وأضافت: “الصورة تم نشرها في أحد الأماكن التي جمعتهما في عام 2018 عبر حسابه الموثق على إنستغرام، وهو شخص معروف لعالم المشاهير ومن الطبيعي أن يلتقي بنجوم كثر وتجمعه معهم علاقات طيبة، ولذلك التقى في 2018 بنانسي عجرم وجمعتهما الصورة التي تم استغلالها حاليا من قبل البعض للتأثير على هذه القضية وأؤكد أنه لا يوجد شيء شخصي بيننا ولا يوجد لدينا ما نخفيه نحن فريق الدفاع في هذه القضية إنما نبحث عن الحقيقة فقط وعن العدالة، ونصرة المظلومين”.