نانسي عجرم وسيرين عبدالنور… تعرفي على سيارات الأمهات النجمات

أندرتيكر (إسمه الحقيقي: مارك ويليام كالاواي) هو أسطورة حية في عالم المصارعة، حيث يعتبر واحد من أعظم المصارعين على الإطلاق، وبالتالي، امتلاكه لثروة كبيرة ليس بأمر مفاجئ لنا… ومن الطبيعي أن يمتلك شخص مثله سيارات مميزة.

اليك السيارات المنوعة في مجموعته.

بنتلي كونتيننتال جي تي

الأغلى في مجموعة سياراته بسعر يقارب الـ 220,000 دولار، وأبرز ما يميزها بالإضافة إلى مقصورتها الفاخرة جداً، هو محرك الـ W12 مزدوج التوربو سعة 6 لتر بقوة 552 حصان يساعدها على الوصول الى سرعة قصوى تبلغ 317 كم/س.

كاديلاك ATS

هي سيدان مدمجة فاخرة بسعر يبدأ من 36,000 دولار فقط، ما يعني أنها من السيارات الرخيصة في مجموعته وتناسب التنقلات اليومية حيث أنها مريحة وفاخرة واقتصادية نوعاً ما.

جيب رانجلر روبيكون

قد تبدو السيارة الأنسب لشخصية اندرتيكر حتى الآن، اذ أنها سيارة قوية قادرة على تخطي الطرق الوعرة (مثلما يتخطى اندرتيكر خصومه)، بسعر يبدأ من 41,000 دولار.

شيفروليه تاهو

سيارة ضخمة تلائم حجم اندرتيكر الضخم، إضافة الى كافة أفراد عائلته التي تتضمن 4 أولاد، بسعر يبدأ من 47,900 دولار.

مرسيدس جي كلاس

هي SUV فاخرة بسعر يبدأ من 124,000 دولار، إلا أنها قوية أيضاً اذ يستمد جيلها الأحدث قوته من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 416 حصان، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية فقط رغم وزنها المرتفع.

فورد موستنج

أما اذا أراد اندرتيكر الإستمتاع بتجربة قيادة مثيرة، يمكنه اللجوء الى فورد موستنج GT، وهي السيارة الرياضية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، بقوة كبيرة وأداء مذهل، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر بقوة 435 حصان، وبسعر يبدأ من 35,600 دولار.

مرسيدس بنز W123 موديل 1978

هي واحدة من أول السيارات التي امتلكها اندرتيكر، وتعتبر في يومنا هذا سيارة كلاسيكية نادرة جداً، ما يعني أن قيمتها سترتفع مع الوقت، لتصبح جوهرة يصعب التخلي عنها!

بلاك هوت رود

السيارة ذات المظهر الأكثر شراً في مجموعة اندرتيكر، والتي تتلائم بشكل رائع مع القفازات والعباءة والقبعة السوداء الشهيرة له؛ هي واحدة من أكثر سياراته شهرة، والتي استخدمها لتخويف منافسيه في مناسبات عدة. (النهاية)