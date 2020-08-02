نانسي عجرم وسيرين عبدالنور… تعرفي على سيارات الأمهات النجمات
من قال ان الأمهات لا بد من ان يقدن سيارات مملة؟ إليك السيارات التي تقودها المشاهير الأمهات. لأنه، في النهاية الأمهات يمكن أن يتمتعن بأسلوب حياة رائع أيضا!
نانسي عجرم تقود أودي A7
اختارت نانسي عجرم سيارة أودي الألمانية لتقودها وهي برفقة أولادها، ولا يمكن عدم موافقتها الرأي فهذه السيدان من الأروع بفضل تصميمها الذي يشبه سيارات الكوبيه الرياضية، ناهيك عن المواصفات التكنولوجية التي زوّدت بها.
نادين نجيم تقود جي ام سي اكاديا
اس يو في فاخرة وكبيرة مناسبة جداً للتنقلات العائلية، وتليق بنجمة شهيرة.
سيرين عبدالنور اختارت فيات
ليست سيارة عائلية بأي شكل من الأشكال، ولكن من نحن لنحكم؟ سيرين عبد النور تعشق قيادة سيارتها الصغيرة من طراز فيات 500.
أنجلينا جولي تقود كاديلاك اسكالايد
اختارت انجلينا جولي قيادة كاديلاك اسكالايد لرحلاتها مع عائلتها، وهذه الاس يو في الفاخرة، تعد من أروع السيارات العائلية، فإلى جانب الرفاهية داخلها، هي تتمتع بمساحة هائلة، وهي ضرورية بالنسبة لعائلة جولي الكبيرة.
كاثرين هيجل تقود رنج روفر سبورت
أس يو في ممتع لامرأة مضحكة في طبعها، هذه السيارة معدة للأوف رود وأضيفت إليها كل المميزات التي تجعلها مناسبة للقيادة في المدينة أيضاً، ما يجعلها مثالية للوالدات المغامرات!
جانب آخر من حياة “الحانوتي”… تعرف على سيارات المصارع اندرتيكر
أندرتيكر (إسمه الحقيقي: مارك ويليام كالاواي) هو أسطورة حية في عالم المصارعة، حيث يعتبر واحد من أعظم المصارعين على الإطلاق، وبالتالي، امتلاكه لثروة كبيرة ليس بأمر مفاجئ لنا… ومن الطبيعي أن يمتلك شخص مثله سيارات مميزة.
اليك السيارات المنوعة في مجموعته.
بنتلي كونتيننتال جي تي
الأغلى في مجموعة سياراته بسعر يقارب الـ 220,000 دولار، وأبرز ما يميزها بالإضافة إلى مقصورتها الفاخرة جداً، هو محرك الـ W12 مزدوج التوربو سعة 6 لتر بقوة 552 حصان يساعدها على الوصول الى سرعة قصوى تبلغ 317 كم/س.
كاديلاك ATS
هي سيدان مدمجة فاخرة بسعر يبدأ من 36,000 دولار فقط، ما يعني أنها من السيارات الرخيصة في مجموعته وتناسب التنقلات اليومية حيث أنها مريحة وفاخرة واقتصادية نوعاً ما.
جيب رانجلر روبيكون
قد تبدو السيارة الأنسب لشخصية اندرتيكر حتى الآن، اذ أنها سيارة قوية قادرة على تخطي الطرق الوعرة (مثلما يتخطى اندرتيكر خصومه)، بسعر يبدأ من 41,000 دولار.
شيفروليه تاهو
سيارة ضخمة تلائم حجم اندرتيكر الضخم، إضافة الى كافة أفراد عائلته التي تتضمن 4 أولاد، بسعر يبدأ من 47,900 دولار.
مرسيدس جي كلاس
هي SUV فاخرة بسعر يبدأ من 124,000 دولار، إلا أنها قوية أيضاً اذ يستمد جيلها الأحدث قوته من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 416 حصان، لتتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.9 ثانية فقط رغم وزنها المرتفع.
فورد موستنج
أما اذا أراد اندرتيكر الإستمتاع بتجربة قيادة مثيرة، يمكنه اللجوء الى فورد موستنج GT، وهي السيارة الرياضية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، بقوة كبيرة وأداء مذهل، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر بقوة 435 حصان، وبسعر يبدأ من 35,600 دولار.
مرسيدس بنز W123 موديل 1978
هي واحدة من أول السيارات التي امتلكها اندرتيكر، وتعتبر في يومنا هذا سيارة كلاسيكية نادرة جداً، ما يعني أن قيمتها سترتفع مع الوقت، لتصبح جوهرة يصعب التخلي عنها!
بلاك هوت رود
السيارة ذات المظهر الأكثر شراً في مجموعة اندرتيكر، والتي تتلائم بشكل رائع مع القفازات والعباءة والقبعة السوداء الشهيرة له؛ هي واحدة من أكثر سياراته شهرة، والتي استخدمها لتخويف منافسيه في مناسبات عدة. (النهاية)
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