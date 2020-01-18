نانسي عجرم تنشر صورة مع طفلتيها وتعلق: “بروحنا بنفديكن”

المستقلة / نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أول صورة لها مع طفلتيها، بعد أزمة الشاب السوري الذي لقي حتفه برصاص زوجها، في منزلهما.

وظهرت نانسي وهي تحتضن طفلتيها، وعلقت على الصورة: “انتو الدني وبروحنا بنفديكن”.

ولا زالت قضية منزل نانسي عجرم تتصدر الأخبار العربية، في ظل استمرار تحقيقات القضاء اللبناني في الحادثة.

ويؤكد فريق الدفاع عن زوج نانسي، أنه أقدم على قتل الشاب دفاعا عن النفس بعد دخوله المنزل بقصد السرقة وحمله سلاحا هدد به أفراد العائلة.

أما عائلة القتيل الذي يحمل الجنسية السورية، فتقول إن ابنها لم يدخل منزل نانسي عجرم بقصد السرقة، بل كان يطالب بمستحقات مالية نظرا لعمله في المنزل سابقا، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية.