نانسي عجرم تكشف عن سر قوامها الرشيق

(المستقلة)..نشرت الفنانة نانسي مؤخراً صورة لها على موقعها على الانستغرام وكتبت تحتها detox_time وهي حمية رائجة قادرة على تنظيف الجسم من السموم وتحسين الصحة وفقدان الوزن باتباع نظام غذائي يعتمد مجمله على الفواكه والخضارالطازجة والمياه واتباع رياضة معينة.

وقامت نانسي وحسب تقرير MBCT باختيار رياضة ال hiking وهي رياضة المشي الجبلي لمسافات طويلة ضمن الطبيعة.

وأضافت بأن الhiking من الرياضات الآمنة التي تحب أن تقوم بها بعيداً عن الغطس أو الطيران وأنها تفضل الطبيعة لذلك هي من أكثر الرياضات التي تعتمدها لتحافظ على رشاقتها وكما نعلم أن الهايكنينغ يساعد على التخلص من التوتر والعصبية وخفض ضغط الدم والكوليسترول ويساهم في شد الجسم وإعطاءه مظهره الجميل.

و عندما تم سؤالها عن آخر أعمالها تابعت نانسي حديثها عن مدير أعمالها فقالت ” أن كل عمل جديد لها أو أغنية جديدة تكشف لابد وأن يكون وراءها جيجي لامارا فعند إعجابه بأغنية يقوم بأخبار الجيمع عنها وعن عنوانها وعن التفاصيل ”

ونشرت النجمة اللبنانية صورة جديدة لها من حفل لها من جامعة الدلتا في مصر حيث قامت بالسفر إلى مصر مؤخراً فعلقت قائلة ” من حفل جامعة الدلتا مع أحلى جمهور شكرا لكل الحب مصر” وارتدت فستان أسود أنيق يظهر جمال جسدها الرشيق فالديتوكس والهايكينغ كان لهما التأثير الواضح على مظهرها الرشيق