نانسي عجرم تغلق كل الثغرات بقضية قتيل منزلها

ونشرت عجرم مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، معلقة عليها: “مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وأنت أحلى رفيق”.

واعتبر العديد من المتابعين أن خطوة نانسي رد مباشر ولو بعد فترة على انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول، لافتين إلى أنها تحاول سد كل الثغرات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة زوجها.