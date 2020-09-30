نانسي عجرم تستعد لاطلاق أغنية عن بيروت

المستقلة.. بعد النجاح الكبير الذي حصده حفل النجمة نانسي عجرم على “تيك توك” ، وتحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة على قناة نانسي في “يوتيوب” بعد مرور أسبوع واحد فقط، تستعد نانسي خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية خاصة عن بيروت.

ومن المقرّر أن تقوم نانسي بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، الا أن كل التفاصيل لازالت كي الكتمان، وهي طريقة نانسي في العمل، فهي من الفنانات اللواتي تعملن بصمت بعيداً عن أي ضجيج، وتتركنّ أعمالهنّ تتحدث عنهنّ.

ومما لاشك فيه أن ما تنوي نانسي تقديمه سيحمل معه باقة أمل وتفاؤل كما جرت العادة منها، فهي عملت على تخصيص منابرها عبر “السوشيال ميديا” لرفع منسوب الأمل وبث الفرح، وابتعدت عن الدخول في السياسة والمهاترات الاعلامية، وعملت على التركيز على فنها، ونشر رسالة الحب في كل قطرة من أقطار العالم العربي والعالم.

ويبدو أن نانسي أرجأت اصدار ألبومها الذي كان من المقرّر طرحه قريبًا، لاسيما بعد الأوضاع التي حلّت ببلدها لبنان، وانفجار بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/أب، فارتأت نانسي أن تصدر أغنية عن بيروت تكون عربون محبة ووفاء منها لمدينتها.