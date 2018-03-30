نانسي عجرم ترتدي آخر موضة “بلوزة كاروهات”

(المستقلة)..انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع أحد الأشخاص، والذي قيل انه صحافي لبناني، وتظهر عجرم في الصورة مرتدية بلوزة مربعات مع جينز أسود.

وتعد هذه البلوزة “الكاروهات” من أبرز صيحات الموضة في هذه الفترة، وتبلغ قيمة البلوزة ما يقارب حوالي الـ 900 دولار امريكي.

هذا وكانت عجرم قد نشرت صورة عائلية تظهر فيها مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وابنتيها ايلا وميلا عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام احتفالًا بـ “احد الشعانين”.

وفي الصورة وقفت عجرم الى جانب زوجها وأمامهما ابنتيهما تحملان الشمع احتفالًا بأحد الشعانين، وظهرت ابنة عجرم الكبرى وهي ترتدي نظارة شمسية مثل والديها.