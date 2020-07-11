نانسي تروي تفاصيل جديدة عن السطو على منزلها

أعلنت الفنانة نانسي عجرم من خلال حسابها على موقع انستغرام أنها ستكون ضيفة على منصة شاهد VIP بحضور زوجها الدكتور فادي هاشم لتروي تفاصيل لم تنشر من قبل عن حادثة السطو على منزلها بسبب سرية التحقيقات.

وقد دعت نانسي لمتابعة الحلقة من خلال منشور لها على انستغرام قالت فيه : “تابعو الحلقة لمعرفة التفاصيل كاملة والامور الي كانت ممنوعة النشر بسب التحقيق واتوقع الحقيقة واضحة بعد انسحاب محامين الخصوم بعد المحاولات الفاشلة لتبرى الجاني وبعد فضايح التحريض من خلال بعض ابواق والشخصيات الي كان هدفها التحريض والعنصرية وسوالي الي مافي اجابة وينها محامية القومية العربية مادافعت عن الطفل السوري! تعرفو ليه لنه فقير مافي منه مصاري او شهرة مثل شهرة الي اخذتها وانشهرت ب اسم محامية سارق فيلا نانسي هذا اسم شهرتها الي عندو تعليق سلبي احتفظ في لنه ماشفت بحياتي حدا بحلل ل سارق فوتت البيوت بنص ليل”.