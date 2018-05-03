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ناقوس الخطر أم أجراس العودة ..العراق ينتخب

04/05/2018

أحمد أل أبيض

اعزائي تأخرت قليلا عليكم وذلك لاني وددت ان تصل الامور الى خواتيهما
لبنان سينتخب بعد غد وبعده بأسبوع العراق سيقرر
وفِي المنطقة عموما حروب وانتخابات تسير مع بعض
وهناك حرب تبدو على الأبواب تنتظر الاذن لتدخل
الخيط الذي يربط بيروت ببغداد هو التأثير الايراني على المشهد العام بلبلدين مرورا بدمشق التي سحبت عواصم كبيرة الى حلبة الصراع فيها الذي ينتظر ان نشاهد الجولة الاخيرة منه ومن سيسقط بالضربة القاضية
أن التصعيد الاخير بين اسرائيل وايران له اكبر التأثير على مجرى ونتائج الانتخابات في لبنان والعراق
في لبنان بعد التوافق على قانون النسبية والصوت التمثيلي تحتاج القوى السياسية اللبنانية المصطفة عربيا وإيرانيا الى حشد الجمهور يوم الاقتراع كي تحرم القوى الناشئة من منافستها وخطف عدد قليل من المقاعد النيابية يحرم تلك القوى من الاغلبية وقد يحرمها من الثلث المعطل وفِي العراق على العكس القوى المبتلعة للسلطة والناهبة للوطن بحاجة الى قلة المشاركة كي تحرم القوى الصغيرة من الظفر بعدد من المقاعد النيابية
ومن هنا أن العزوف في كلا البلدين يمثل معيارًا أساسيا بتغير النتائج الذي سيؤثر بطبيعة الصراع داخلهما وفِي المنطقة وتبرز أهمية يوم ٥ من مايو و ١٢ منه
فإيران وحلفائها في العراق اولا سوف لن يرضوا بنتيجة غير ان تكون الاغلبية لهم وهذه الاغلبية لن تشمل كل القوى الشيعية كل الصدرين والعبادي وهم لن يسكتوا على ذلك وهذا اكبر التحديات التي ستفرزها نتائج الانتخابات ونحن بعشية ليلة الجمعة حيث ينتظر أن تصدر مرجعية النجف العليا بيانا مهما توجه به الناخبين بشرح معاني فتوى المجرب لا يجرب والقوى المشار اليها ستعتبر ذلك اكبر استهداف اليها وهذا ما قد يسهم برفع درجة الاحتقان الشيعي الشيعي
كما وان القوى العراقية الاخرى ستنتظر ماذا ستسفر عنه هذه الأحداث المرتقبة ومنها تهديد ترمب الذي جرب بانه ينفذ كل وعوده تهديده بإلغاء الاتفاق النووي عشية الانتخابات العراقية له تحدا كبير وان التصعيد بين ايران من جهة وامريكا وحلفائها العرب من جهة اخرى يبرز أهمية الانتخابات العراقية ومن بعدها اللبانية ان قرار تحجيم الدور الايراني في المنطقة العربية دخل حيّز التنفيذ وان الانتخابات في لبنان والعراق هي جزء من خطة ولكن الساحة الأهم والاخطر هي الساحة العراقية وان ناقوس الخطر الذي يقرع في بيروت تسمع صداه في بغداد وقد ترن أجراس العودة في بغداد لتصل بيروت

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