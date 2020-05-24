ناقلة إيرانية تصل فنزويلا رغم التحذيرات الأميركية

(المستقلة)..دخلت أول ناقلة نفط من بين 5 ناقلات إيرانية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا عصر السبت رغم تحذير مسؤول أميركي من أن واشنطن تدرس القيام برد على هذه الشحنات.

وذكرت بيانات “ريفينيتيف أيكون” لتعقب حركة السفن أن الناقلة وصلت إلى مياه فنزويلا بعد مرورها شمالي دولة ترينداد وتوباغو في الكاريبي.

وقال نائب الرئيس الفنزويلي للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي ،الذي عين في الآونة الأخيرة وزيرا للنفط عبر “تويتر” في وقت سابق: “السفن من جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة موجودة الآن في منطقتنا الاقتصادية الخالصة”.

وعرض التلفزيون الرسمي الفنزويلي مشاهد لاستعداد سفينة وطائرة للبحرية لاستقبال الناقلة. وكان وزير الدفاع الفنزويلي قد تعهد بأن يرافق الجيش الناقلات فور وصولها المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده بسبب ما وصفته السلطات بتهديدات الولايات المتحدة.

ويحمل أسطول الناقلات في المجمل 1.53 مليون برميل من البنزين والألكيلات لفنزويلا، حسبما قالت الحكومتان ومصادر وتقديرات موقع “تانكر تراك دوت كوم” المتخصص في تعقب حركة الناقلات.