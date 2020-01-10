ناقة العراقيين في قافلة الصراع الايراني الأمريكي في يناير 10, 2020 شارك الخبر إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار فيلم أنا الماعز الأليف.. خبيث ورموزه عميقة اخر الاخبار حلف روسي ايراني تركي عراقي مرتقب مضاد للولايات المتحدة!! اخر الاخبار رد المسماري على مبادرة أردوغان وبوتين اخر الاخبار عتبات أولية لبسط ثقافة الحوار التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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