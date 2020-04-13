ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير

المستقلة /طالب الفنان السعودي ناصر القصبي، بإنشاء هيئة ترفيه مُخصصة لكل شخص تجاوز الـ40 عاماً من عمره، وأن يكون لكل شخص نسخة مصغرة من “تركي آل الشيخ”.

كان ذلك عبر مسرحية “الذيب في القليب” والتي تُعرض على فضائية MBC، وهي من بطولة ناصر القصبي.

ومازح القصبي جمهوره خلال المسرحية بطلبه المُفاجئ، قائلاً: “لازم هيئة الترفيه لكل شخص تشتغل ليل نهار، وكل واحد ياخذ 40 تذكرة سفر يسافر العالم من الشرق للغرب”.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أنشئت في 7 مايو 2016 وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب وأعفي من منصبه في 18 يونيو 2018، ثم تم تعيين المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيساً للهيئة.