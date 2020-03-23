ناصر القصبي يطلق فيديو توعوي للانتصار على كورونا

(المستقلة)..يتسابق الفنانون والممثلون هذه الفترة في طرح المحتوى التثقيفي الهادف لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التوعية والدعم بهدف القضاء عليه، وتحت شعار “كلنا مسؤول” تم طرح فيديو توعوي شارك فيه الفنان ناصر القصبي وراشد الشمراني وريماس منصور وحبيب الحبيب وأسيل عمران.

ويحثُّ الفيديو على التوعية والتثقيف، والهدف منه بث رسالة المكوث في المنازل، ويأتي ذلك بدعم من الممثلين للجلوس في المنازل لما يترتب عليه من أهداف إيجابية ومساندة لذوي الاختصاص والمسئولين من فترة انتشار الفيروس.

وتأتي هذه المبادرة للفنانين السعوديين في التوعية واتباع الإرشادات الصحية، وهو ما يسعى له نجوم الدراما والفن في الوطن العربي؛ لرفع مستوى الوعي في حملة توعوية للانتصار على كورونا ومحاصرته، ومنع انتشاره، وحصد الفيديو التوعوي الإعجاب؛ لمَا له من تأثير على المشاهدين، مُحققًا آلاف المشاهدات على منصة مواقع التواصل الاجتماعي.