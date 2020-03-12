ناشط في الاحتجاجات ينجو من محاولة اغتيال بـ7 رصاصات في ميسان

(المستقلة)… أفاد مصدر مطلع بنجاة ناشط في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والأحزاب الحاكمة من محاولة اغتيال في محافظة ميسان.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليومالخميس إن “منسق الاعتصام الطلابي في ميسان رضا العقيلي نجا من محاولة اغتيال”.

وأضاف أن “العقيلي تعرض إلى إطلاق نار بسبع رصاصات على السيارة التي كان يستقلها في مدينة العمارة، لكنه لم يصب بأذى”.

وجاء حادث الإحراق رداً، فيما يبدو، على اغتيال الناشطين في احتجاجات ميسان عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل على يد مسلحين مجهولين في العمارة يوم الثلاثاء. (النهاية)