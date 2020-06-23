ناشطون يطلقون حملة على مواقع التواصل من اجل اقرار قانون الانتخابات

(المستقلة).. حازت حملة اطلقها عدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني العراقية تحت عنوان (الحملة الوطنية لإكمال قانون الانتخابات) على اقبال واسع من المشتركين في مواقع التواصل العراقي.

وتصدرت الحملة التي اشرف عليها “ناشطو الحراك الشعبي في ١١ محافظة عراقية” على الموقع الأول في ترند العراق اليوم الثلاثاء بعد ساعات من اطلاقها مساء امس الاثنين،

وذكر مصدر من القائمين على الحملة انها “حملة شعبية هدفها اكمال القانون الذي صوت مجلس النواب عليه، ولم تكمل اللجنة القانونية النيابية الملحق الخاص بالدائرة الإنتخابية بعد ان طلبت من وزارة التخطيط تزويدهم بآخر تحديث للحدود الادارية .

وأشار المصدر الى أن وزارة التخطيط أرسلت الحدود الإدارية ولكن الامر بقي معلقا في مجلس النواب ولم يرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وتطالب الحملة الوطنية لإكمال قانون الانتخابات ، مجلس النواب بإقرار الدوائر المتعددة الصغيرة كونها أحد اهم مطالب الحراك الشعبي الذي انبثق في تشرين الأول من العام الماضي.

محذرة من أن هناك التفاف على المطلب بجعل كل محافظة دائرة واحدة أو تقسم الى ٣ دوائر .

وتضمنت (الهاشتاكات) التي جاء تحت عنوان #اكمال_قانون_الانتخابات، عدد من المطالب المتعلقة بالانتخابات من ابرزها “تنتج نظام سياسي يعتمد الكفاءة والخبرة والنزاهة في إدارة الدولة”. “#دوائر_متعددة_صغيرة تنهي الاقطاعيات الطائفية والقومية”.و” #دوائر_متعددة_صغيرة فرمته وتنصيب للدولة”. و “#دوائر_متعددة_صغيرة احترام لارادة الشعب العراقي ومطالب الحراك الشعبي”.

و “#دوائر_متعددة_صغيرة تضعف دور القائد الضرورة على المستوى القومي والطائفي والديني” إضافة الى “#دوائر_متعددة_صغيرة تصون حرمة الأصوات وتحافظ عليها من السرقة والتلاعب والتزوير”.