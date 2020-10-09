ناسا توثق لحظة مرور صاروخ أمام القمر بصورة مذهلة – فيديو

المستقلة /- قبل دقائق من انطلاق المهمة الصاروخية التابعة لوكالة ناسا في 2 أكتوبر، استعد مصور فوتوغرافي لالتقاط صورة لن تتكرر، يتم تداولها الآن بأنها الصورة الأولى التي توثق عملية إطلاق صاروخ بهذا الشكل.

التقط المصور ستيف رايس هذه الصورة كتحدي جديد له، والممعروف أن المصور صاحب الـ 33 عاما وثق حوالي نصف عمليات الإطلاق الفضائية عن قرب، ولكن التحدي هذه المرة كان تسجيل منظور فريد لرحلات الفضاء.

أصول المصور ترجع إلى تكساس ولكنه يتخذ فيلادلفيا موطنا له، وحرص على التقاط الصور ومقاطع الفيديو لصاروخ يطير أمام القمر، ويقول: “لقد كان الأمر في ذهني لفترة طويلة كأمر خيالي ل أستطيع تنفيذه، خاصة أني لا اعاصر الكثير من عمليات الإطلاق بالقرب من المنزل”.

ويضيف أن واحدة من الاشياء المفضلة لديها هو التصوير الفضائي، وتمكن من توثيق الصورة لحظة مرور الصاروخ امام القمر بواسطة التلسكوب الخاص به، “الفكرة كانت في ذهني ولكنني لم أفكر مطلقا في إمكانية تنفيذها في أي فرصة”.

وجد رايس الفرصة عندما أعلنت شركة “نورثروب جرومان” أنها ستطير بمركبة الفضاء “Cygnus NG-14” لإعادة إمداد البضائع، والتي أطلق عليها اسم “SS Kalpana Chawla”، من منشأة الإطلاق التابعة لناسا في جزيرة والوبس، فيرجينيا، وهي مركبة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، وكانت المهمة هي نقل 5000 رطل من الهواء والغذاء والماء وقطع غيار بدلات الفضاء والتجارب العلمية، بما في ذلك نموذج أولي لمراحيض الفضاء من التيتانيوم بقيمة 23 مليون دولار أمريكي، إلى محطة الفضاء الدولية.

لتصوير الصورة فإن يتطلب تصوير أي شيء يطير بسرعة كالصاروخ مزيجا من الحظ والتخطيط والمهارة، نظرًا لصغر الحجم النسبي للجسم السماوي والحركة المستمرة، رغم وجود تحديات اخرى تعيق من تناولها كالطقس، الجغرافيا، مسارات الطيران المتغيرة وغيرها.