نادي برشلونة يصف النجم العراقي راضي بالأسطورة

وصف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الدولي العراقي السابق الراحل أحمد راضي، بـ”الأسطورة”. وكتب النادي في “تغريدة” على حسابه في موقع “تويتر”: “خالص العزاء والمواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق، أحمد راضي، وأسرة الرياضة العراقية والعربية والعالمية”.

وأضاف: “سنتذكره دائما كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي”. وتوفي أحمد راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر أمس الأحد، بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرين، مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.