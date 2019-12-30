نادي القوة الجوية يعود للتدريب في ملعب النادي يوم السبت المقبل

نادي القوة الجوية يعود للتدريب في ملعب النادي يوم السبت المقبل

المستقلة/ أكد الجهاز الفني للقوة الجوية، أن الفريق سيعاود تدريباته اليومية انطلاقا من الأسبوع المقبل، تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري.

وقال لؤي صلاح في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن الفريق سيباشر تدريباته مجددا في ملعب النادي، اعتبارا من يوم السبت المقبل، تأهبا لاستئناف منافسات الدوري.

وبين أن الإبهام والغموض مازال يكتنف مصير الدوري رغم أن الحديث في الإعلام يؤكد انطلاقة المسابقة مطلع شهر يناير / شباط المقبل، لكن لجنة المسابقات مطالبة بإصدار تعميم لجميع الأندية يضم الطريقة التي ستتبع للمنافسات ومواعيد انطلاق الجولات المقبلة.

يشار إلى أن القوة الجوية توقف عن التدريبات اليومية بعد خروج الفريق من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام المولودية الجزائري.