نادي الصيد يكرم ابوالهيل باعتباره الرئيس الأنجح لشبكة الاعلام العراقي

وكان في مقدمة الاسماء التي تم تكريمها الشاعر مجاهد ابوالهيل الرئيس السابق لشبكة الاعلام العراقي تقديرا لجهوده الاستثنائية في تطوير الشبكة والارتقاء بمستواها الفني والاعلامي.

وجاء في كلمة رئيس اللجنة الثقافية لنادي الصيد سناء وتوت “لكون مجاهد ابوالهيل يمثل شبكة الاعلام العراقي حتى وان كان خارجها ولجهوده المتميزة والكبيرة في دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية لنادي الصيد والمؤسسات الاخرى قررت إدارة النادي تكريمه بشكل خاص ومتميز، تقديرا لشخصه وحضوره الدائم”.