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نادي الزوراء يتأهل الى دور الـ16 من كأس العراق رسمياً

08/10/2019

المستقلة / اعلن نادي الزوراء صباح الثلاثاء، تأهله الى الدور الـ16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم.
وذكر النادي في بيان تلقت وكالة الصحافة المستقلة نسخة منه  مقتضب أن “الزوراء إلى دور الـ 16 لكأس العراق بعد انسحاب نادي الموصل”.
وأوضح أن “الزوراء سيلاقي زاخو في دور الـ16 أيضا بعد انسحاب نادي الحدود امام زاخو والتي ستقام في ملعب الشعب الدولي في الثالث عشر من الشهر القادم”.

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