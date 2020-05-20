نادي إيستيرن كونفرينس الأمريكي يرفض التعاقد مع بيل

المستقلة .. رفض نادي إيستيرن كونفرينس الأمريكي، مقترحاً بالتعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذكرت صحيفة ” ذا أثليتيك”البريطانية، إن وكلاء جاريث بيل جناح ريال مدريد، عرضوا اللاعب الويلزى على إيستيرن كونفرينس الأمريكي، لضمه فى الميركاتو الصيفي، لكن الرد كان سلبياً من جانب مسئولى الأخير.

أضافت الصحيفة، إن ممثلي الويلزي جاريث بيل يسعون إلى إيجاد عرضاً مميزاً له، بعد زيادة الضغوطات عليه في ريال مدريد وتعالى الأصوات المطالبة برحيله.

ويعد الدوري الأمريكي خيارًا جيدًا لصاحب الـ30 عامًا، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، خاصة وأن جاريث بيل مهتم كثيرًا بالحصول على راتب أكبر أو مماثل لما يتقاضاه في ريال مدريد، حيث يحصل على 14.5 مليون يورو.

كانت تقارير، قد أشارت إلى أن جاريث بيل يحظى باهتمام نيوكاسل الإنجليزي، وذلك ضمن تداعيات شرائه المحتمل من صندوق الاستثمار العام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن بيل لعب 18 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

حدد نادى ريال مدريد الإسبانى، سعر بيع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتصدر الويلزى جاريث بيل قائمة المرشحين لمغادرة ريال مدريد، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث يتقاضى اللاعب 15 مليون يورو فى الموسم الواحد، وارتبط بيل بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد مع اقتراب صندوق الاستثمار العام السعودى من الاستحواذ على النادى، كما تم ربطه بإنتر ميامى الأمريكى الذى يملكه نجم ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام.

وأشار موقع “أوك دياريو”الإسبانية، إلى أن إدارة ريال مدريد حددت مبلغ هزيل لبيع جاريث بيل، حيث أبدت موافقتها على رحيل اللاعب حال وصول عرض بقيمة 30 مليون يورو.

وأضاف أن المقابل المادى الذي خصصه ريال مدريد لبيع جاريث بيل أقل بكثير من 101 مليون يورو، الذى أنفقه الفريق “الملكى” منذ 7 سنوات لضم اللاعب الويلزي من توتنهام.

وأكمل أن الفارق فى السعر بين شراء وبيع اللاعب، مضي عليه سنوات عديدة وتم إستهلاكه إلى إلى حد كبير خلال المواسم الماضية، وفى حالة وصول عرض قريب من هذا الرقم من نيوكاسل يونايتد أبرز المهتمين بضمه سيتم الموافقة عليه للتخلص من اللاعب.