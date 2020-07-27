نادين نسيب  لطفليها: حبي الحقيقي الأبدي

(المستقلة)..شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها على انستغرام بصورة جديدة جمعتها بطفليها (هافن، وجوفاني) مليئة بمشاعر الحب والأمومة، أرفقتها بتعليق: “حبي الحقيقي الأبدي سلاحي وقوتي”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي نادين مع الصورة وتمنوا لها ولطفليها دوام الصحة والعافية. وكالعادة قاموا بمقارنة أوجه الشبه بين نادين وطفلتها (هافن) التي على ما يبدو ملامحها باتت تشبهها الى حد كبير.

يُذكر أن نادين تستغل وقتها بعيداً عن التصوير بقضائه مع طفليها، والقيام بزيارة كل أسبوع منطقة لبنانية، بهدف تشجيع السياحة الداخلية، خصوصا بعد أن أقفلت المطارات بسبب جائحة “كورونا”.