نادين نجيم تحتفل بعيد ابنتها بـ الحجر المنزلي وبالبيجاما

(المستقلة)..حرصت الممثلة نادين نسيب نجيم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها “هافين” في منزلها في لبنان اثناء فترة الحجر المنزلي المفروضة في أغلب دول العالم بسبب تفشي وباء “كورونا”.

نادين ظهرت بملابس النوم أو البيجاما هي وابنتها التي أتمت السابعة من عمرها، الا أن جوفاني كسر القاعدة ولم يرتد البيجاما كوالدته وشقيقته، وفضل أن يرتدي زي “سوبر مان”.

ووجهت نادين رسالة لابنتها قالت فيها: “ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما ما كان الي قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك و بفتخر فيكي ومبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير و صحة وسعادة وفرح وبتمنالك احلى أيام و يبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدني”.