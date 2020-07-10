“نادين نجيم” الأجمل عربياً وانجلينا جولي عالمياً
تحدّثت طبيبة التجميل سهيلة عبدو، وهي عضو مشارك وراعي لمؤتمر kolkhida في جورجيا، عن جمال الممثلة نادين نسيب نجيم في مؤتمر في البلد المذكور حيث نُشرت صورة نجيم إلى جانب الممثلة العالمية أنجلينا جولي.
وعلّقت: “بما اني عضو مُشارك وعضو راعي لمؤتمر kolkhida العالمي في جورجيا لدكاترة الجلدية والتجميل في العالم واليوم بما أنني دكتورة عربية، نتشرف بأن كل دول العالم المشاركة أجمعوا على أن وجه نادين نسيب نجيم هو الوجه العربي الذي يحمل كل مقاييس الجمال التي من رأي الدكاترة هي المقاييس الحقيقية للجمال”.
وأضافت: “أما انجلينا جولي فهي الوجه الغربي الذي يحمل مقاييس الجمال”، وتابعت: “أنا كعربية ذكر اسم ممثلة عربية كحاملة مقاييس الجمال الحقيقية يزيدني فخر ويسعدني لأنها تمثلني كعربية وتمثل كل النساء العربيات مبروك نادين نسيب نجيم الوجه العربي الذي يحمل مقاييس الجمال بشهادة كل دكاترة الجلدية والتجميل عالمياً”.
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