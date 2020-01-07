نادية لطفي تفجع بموت زوجة ابنها
(المستقلة)..تسبب الموت في فاجعة للفنانة المصرية نادية لطفي، بعد وفاة دينا أباظة، زوجة نجلها أحمد اليساري.
وأعلنت صفحة تحمل اسم نادية لطفي، هذا الخبر، وكتبت: “انتقلت إلي رحمة الله تعالي دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي”.
وبحسب موقع “في الفن” أعلن الحساب موعد ومكان العزاء، وقال: “موعد العزاء الثلاثاء 7 كانون الثاني، بمسجد الشرطة الشيخ زايد”.
يذكر أن الفنانة المصرية نادية لطفي احتفلت مع عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني بعيد ميلادها، وذلك بعد وعكة صحية كانت تعرضت لها مؤخرا.
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