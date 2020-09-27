نادية العراقية توجه رسالة قاسية للمشككين فى نسب أبنائها

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة فاتن فتحى و الشهيرة بـ”نادية العراقية” ، خلال الساعات الماضية ، لعاصفة من السخرية ، من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد تداول صوراً لأبنائها ، وتجددت المقارنة بين الأبناء ووالدتهم الفنانة العراقية ، من حيث ملامح الوجه ، وكيف يحمل الأبناء ملامح أوروبية والأم لا تشبههم.

وعبرت الفنانة نادية العراقية ، عن إستيائها الشديد ، من تلك التعليقات ، وخاصة بعد تشكيك البعض فى نسب أبنائها الثلاث ، وهم أدهم ونيللي ومي.

ووجهت نادية فتحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها قائلة : “ايوه دول ولادي ووالدهم، رجعتو تنشروا صورهم وأقذر تعليقات، بأي حق تشككو في النسب ياكلاب، بأي حق تقولو الفلوس بتحلي، انتوا شفتم عايشة إزاي”.

وتابعت: “الحسد والقر قعدوني من الشغل، مشفناش فرحة والأمراض دخلت بيتي، بطلو قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم”.