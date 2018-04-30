نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة “شبابية”!

(المستقلة)..أثارت الفنانة القديرة نادية الجندي الجدل حولها مؤخرًا بسبب اطلالاتها الأخيرة، حيث حضرت الجندي حفل الدورة الـ 19 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية التونسية.

وتم تكريم الفنانة المصرية في المهرجان عن مجمل اعمالها السينمائية المهمة عدا عن اعمالها التلفزيوينة الناجحة، وارتدت الجندي في هذه المناسبة فستان ازرق طويل مكشوف من ناحية الكتفين، عرضها لعدد من الانتقادات.

ولم تكن اطلالة الجندي هذه الوحيدة التي عرضتها للانتقاد الشديد، حيث نشرت الفنانة المصرية صورة لها من تونس خلال قضائها بعض الوقت الخاص قبل حفل التكريم ظهرت فيه باطلالة كاجوال مرتدية تيشيرت وجينز ممزق بشكل كبير.

وتسببت صورتها بالجينز الممزق لتعرضها لهجوم شديد من متابعيها والجمهور والذي وصفوا اطلالتها بالجريئة وغير الملائمة لسنها.