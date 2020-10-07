نادر شوقي: “اسألوا الأهلي” عن حالة محمد محمود

المستقلة … اعلن نادي الاهلي في يناير من العام الماضي 2019 عن تعاقده مع اللاعب الشاب محمد محمود ليكون واحد من ركائز خط وسطه خلال السنوات المقبلة و لينافس به على جميع البطولات المحلية والقارية.

لكن اللاعب محمد محمود لم يبدأ مسيرته الجديدة بشكل جيد و مبشر مع النادي الاهلي اذ انه تعرض لاصابة في الرباط الصليبي والتي منعته من اللعب فقط لدقائق معدودة لغاية اليوم.

وحول حالة اللاعب محمد محمود قال مدير اعماله نادر شوقي اليوم بتصريح حول حالته، أن أي أمر متعلق بحالة اللاعب يجب أن يتم توجيه السؤال للنادي الأهلي وجهازه.

حيث حمل نادر شوقي نادي الاهلي المصري كل ما يتعلق بحالة اللاعب محمد محمود والتي قد تداولت اخبار جديدة حول استعادته لصحته و تعافيه من الإصابة قريبا.

يذكر أن نادي الاهلي المصري لم يصرح بأي معلومات جديدة حول اصابة اللاعب محمد محمود او المرحلة التي وصل اليها اللاعب بتعافيه من اصابته.