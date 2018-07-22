ناحية الطار تسلم مطالب متظاهريها الى محافظ ذي قار

(المستقلة).. اعرب محافظ ذي قار يحيى الناصري عن دعمه لمطالب متظاهري ناحية الطار “المشروعة” اثناء لقاءه وفداً من شيوخ ووجهاء الناحية في مكتبه اليوم، فيما اعلن عن احالة جميع المطالب الى خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء مؤخراً.

وقال الناصري ” استقبلنا اليوم في ديوان المحافظة وفد متظاهري ناحية الطار الذي ضم شيوخ ووجهاء الناحية وعدد من المتظاهرين الشباب حيث تسلمت الحكومة المحلية 19 مطلباً للنهوض بالواقع الخدمي والتعليمي والصحي للناحية”، لافتاً الى ” دعم الحكومة المحلية لكل المطالب المشروعة التي تقدم بها ابناء المحافظة”.

واشار الى ان “المطالب ضمت انجاز المشاريع المتوقفة منذ 2013 بسبب الازمة المالية ومشاريع كهربائية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي و معالجة شحة المياه، فضلاً عن مطالب مشروعة اخرى”، مؤكداً ان المحافظة طالبت الحكومة المركزية مراراً وتكراراً بإطلاق تخصيصات المشاريع المتوقفة وتخصيصات البترو دولار لتنفيذ مشاريع خدمية، لكن المركز كان يتحجج بالأزمة الاقتصادية ومحاربة داعش”.

واوضح ان “الحكومة المحلية احالت جمع المطالب الى خلية الازمة التي شكلت بآمر رئيس الوزراء وسوف تطرح خلال اجتماعها الاول الذي من المقرر ان يعقد اليوم الاحد في ديوان المحافظة”، مشيراً الى ان اغلب المطالب تستوجب تدخل الوزارات المعنية بالشأن على وجه السرعة وتوفير التخصيصات المالية لها”.