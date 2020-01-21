نابولي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس إيطاليا

المستقلة / حسام الدين جمال / حجز نابولي أول مقاعد الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، بعد تخطيه عقبة لاتسيو، حامل اللقب، في الدور ربع النهائي.

لورينزو إنسيني سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت بملعب “سان باولو” معقل نابولي.

وشهدت المباراة حالتي طرد، واحدة لكل فريق، حيث طرد السيد هيساي مدافع نابولي في الدقيقة 18 ببطاقة صفراء ثانية، فيما تعرض لوكاس ليفا لاعب لاتسيو للإقصاء بالطريقة ذاتها في الدقيقة 25.

وأهدر تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء للاتسيو في الدقيقة العاشرة.

ويلتقي في الدور ربع النهائي كل من يوفنتوس وروما (الأربعاء)، وميلان مع تورينو يوم 28 يناير/كانون الثاني، وإنتر ميلان مع فيورنتينا يوم 29 من الشهر ذاته.

يذكر أن نابولي، الفائز بالكأس 5 مرات آخرها في 2014، سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إنتر وفيورنتينا.