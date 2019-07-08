نائب يوضح ابرز النقاط التي ما زالت الحوارات مستمرة عليها بقانون انتخابات مجالس المحافظات

(المستقلة)…اكد النائب عن تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، الاثنين، ان هناك بعض النقاط التي ما زالت الحوارات مستمرة حولها بما يتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، فيما اشار الى النسبة بنظام “سانت ليغو” وعمر المرشح والية التصويت هي النقاط الابرز التي تجري حولها الحوارات.

وقال العيساوي في تصريح صحفي (المستقلة) ، إن “هناك تقاربا كبيرا بين الكتل السياسية في طريق حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات مع وجود بعض الرؤى في نقاط محددة من بينها مايتعلق بمنح الفرص للكتل الناشئة والجديدة وهو امر مطلوب لكن ليس من المعقول ان تتشكل الحكومة المحلية من عشر او اكثر من الكتل السياسية”، مبينا ان “دعم الكتل الناشئة يكون من خلال انخراطها ضمن الكتل الكبيرة واقامة تحالفات متماسكة يكون تمثيلها من خلالها”.

واضاف العيساوي، ان “هناك خلافات ايضا على عمر المرشح فالحكومة تريد ان يكون العمر 25 عاما يقابله رغبة من الكتل السياسية بان يكون العمر 30 عاما مايجعل المرشح اكثر خبرة”، لافتا الى ان “مايتعلق بقانون سانت ليغو فان اغلب الكتل تذهب باتجاه نسبة 1،9 وهو ما يساعد بظهور كتل كبيرة اما بحال الذهاب الى نسبة 1،4 فهذا معناه ان يتشكل مجلس المحافظة من عشرة كتل او اكثر في وقت ان امريكا التي سبقتنا بقرون بالعمل الديمقراطي لايوجد فيها الا حزبين رئيسيين يتافسان على المقاعد”.