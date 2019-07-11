نائب يهدد بالمقاضاة العشائرية لمراسلين صحفيين وسط مجلس النواب

(المستقلة)..تعرض مراسلون صحفيون لتهجم غير مبرر من قبل النائب كاظم فنجان اثناء مؤتمر صحفي ، مساء اليوم الخميس، على خلفية سؤال مفاجئ طرحه مراسل قناة اسيا بشأن استضافة مجلس النواب لاثنين من الوزراء.

وقال منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان مراسل قناة اسيا محمد عوّاد ومراسل قناة النجباء حسين فريد تعرضا لاعتداء وتهجم لفظي، من قبل النائب كاظم فنجان الحمامي اثناء مؤتمر صحفي له في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب مساء اليوم الخميس.

وبعد سؤال طرحه محمد عواد بشأن استجواب الوزراء في البرلمان، اعتبر النائب الحمامي السؤال في غير محله، وليس من حق الصحفي طرح مثل هذا السؤال على النائب، وفي هذه الاثناء تدخل حسين فريد وذكره بواجبه في الاجابة عن اسئلة الصحفيين واطلاع الشعب فيما يدور داخل قبة البرلمان، فهاجم الحمامي الصحفيين والمراسلين المتواجدين، ووصفهم بانهم “اولاد شوارع”، بحسب ما ذكره الزملاء في مقطع فيديو نشروه عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي استنكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الاعتداء والتهجم غير المبرر للحمامي، ذكّرت النائب ان احدى مهامه هي اطلاع الجمهور وناخبيه ما يدور في جلسات مجلس النواب، ومجريات العمل الرقابي والتشريعي، وان امتعاضه او اعتراضه على سؤال مفاجئ يعد ضعفا في فهم النائب بالقوانين والدستور العراقي الذي كفل حرية الصحافة بكل اشكالها.

وأكدت الجمعية ان التهديد العشائري في حال نشر الفيديو، فضلا عن كونه منافي للعمل النيابي في الدولة العراقية، فانه يعد ايضا انتهاكا فاضحا للدستور، مشددة على احقية الصحفي في نشر كل ما يرده.

وطالبت الجمعية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتدخل الفوري ومحاسبة النائب المتجاوز، كون ما حدث يعد انتهاكاً صارخا للدستور والقوانين التي كفلت حرية التعبير، والتي يقع حمايتها على عاتق مجلس النواب واعضائه.