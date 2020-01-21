نائب يهاجم الطبقة السياسية ويدعو الى عدم التحجج بالمؤامرة
المستقلة …انتقد النائب عبد الباري زيباري، الطبقة السياسية والقادة في العراق بسبب تظاهرهم بالسيادة الوطنية.
وقال زيباري في تغريدة على “تويتر”، إن “السيادة الوطنية هي حماية كرامة المواطن ورفاهية العيش وليس كما يتظاهر معظم قادة العراق بالوطنية“.
وأضاف “بعد كل فشل التحجج بالمؤامرة، كفى ظلماً بالعراق“.
السياده الوطنيه هي حمايه كرامه المواطن و رفاهيه العيش وليس كما يتظاهر معظم قاده العراق بالوطنيه وبعد كل فشل التحجج بالمؤامرة،كفى ظلماً#Irak
— عبدالباري زيباري (@AbdulbariZebary) January 20, 2020
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