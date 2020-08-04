نائب يكشف نية وزارة العمل استبدال العمالة الاجنبية في كربلاء بعراقيين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن نية وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي استبدال العمالة الاجنبية في محافظة كربلاء بعمالة عراقية .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا” مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، تسجيل شركات عراقية متخصصة في تسجيل العمالة العراقية لضمان حقوق العاملين فيها ، وآلية استبدال العمالة الاجنبية في كربلاء بالعمالة العراقية “.

وأضاف إن ” وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وافق على تخصيص أعداد اضافية الى كربلاء وتسجيلها ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية رغم الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها البلد بسبب جائحة ” .

يذكر إن ” وزارة النقل ، ممثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود نقلت، الخميس الماضي ، 300 عامل كوري من مصفى كربلاء الى مطار بغداد الدولي لغرض إعادتهم الى بلدهم “.