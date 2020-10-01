نائب يكشف مقترحات لادارة الانتخابات في الخارج

المستقلة/ سرى جياد/ كشف عضو مجلس النواب يونادم كنا عن مقترحين لانتخابات الخارج.

وقال كنا للمستقلة ان المقترح الاول هو استثناء دول الاغتراب من النظام البايومتري واقتصار هذا النظام على دول الجوار فقط مؤكداً ان التزوير في الانتخابات الماضية رغم استخدام هذا النوع من النظام كان غالبيته في دول الجوار في حين لم يجري اي نوع من التلاعب في دول الخارج.

واضاف ان المفوضية يجب ان تتخذ قراراً بالغاء التصويت البايومتري في اميركا وكندا واستراليا واوروبا والابقاء على الاجراءات السابقة في التصويت واعتماده في باقي الدول سواء كانت الجوار او العربية.

وتابع ان المقترح الثاني هو الاعتماد على ملاك السفارات العراقية الموجودة في الخارج والعراقيين لادارة العملية الانتخابية في الدول مبيناً بأن ابعاث موظفين من العراق الى الخارج لصرف اجور ايفادات الاقامة في فنادق والمأكل والمشرب تكلف الدولة مبالغ باهضة في هذا الظرف الصعب.

وأكد كنا انه يمكن الاستعانة بالقاعات والنوادي والمراكز التي تمتلكها الجاليات العراقية هناك لجعلها مراكز انتخابية او محطات والسماح لشخصيات دولية لمراقبة تلك العملية عن كثب بدلاً من صرف الاف الدولارات على قاعات تكون بعضها في فنادق ممتازة او الاتفاق مع شخصيات لتأجير قاعات بمبالغ باهضة.