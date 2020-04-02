نائب يكشف عن تعرض العراق لعملية احتيال بصفقة الرز الفيتنامي

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي عن تعرض العراق الى عملية احتيال كبيرة وخسائر تقدر بملايين الدولارات بعد التعاقد على تجهيز 120 الف طن من مادة الرز ( ياسمين معطر ) لرفد الباقة التموينية.

وقال الموسوي في تصريح لـ(المستقلة) مساء الخميس، إن نتائج فحص الرز “أظهرت بأنه مخلوط مع أصناف اخرى وبنسبة 48 % ، والمتعاقد عليه وحسب المواصفات تكون بنسبة 90% “.

واشار الى إن “الوزارة قامت قبل ظهور النتائج، بتفريغ ثلاثة بواخر محملة بالرز والخزن في جميع فروعها في المحافظات “.

واوضح انه بعد “الخزن وردت معلومات بإن “الرز الوارد ليس رز ياسمين فقط ، بل مخلوط من أصناف غير الياسمين، وأن أسعار الرز الياسمين المعطر يتراوح ( 520 الى 595 ) دولار في البورصات العالمية ، وهي اغلى الاصناف ، وطالبنا بفتح تحقيق بكيفية التعاقد والفحص وتفريغ البواخر قبل ورود النتائج “.

واضاف إن “الوزارة قامت بعد المطالبة بالتحقيق ، بتكليف شركة فاحصة فرنسية ( bureau veritas ) لفحص البصمة الوراثية للرز لغرض التأكد من أن الرز مخلوط أم لا ، واصدرت الشركة توجيهات الى فروعها بعدم التصرف “.

وكشف إن ” سعر الطن الواحد ، من الرز الفيتامي ( الياسمين معطر ) هو (550 دولار ) يضرب في ( 120 ) الف طن ، يكون المجموع الاجمالي ( 70 ) مليون دولار قيمة الهدر بالمال العام “.