نائب يكشف عن الاتفاق على أربع مقررات لأجل تمريرها خلال الموازنة

(المستقلة)… أفاد عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، بالاتفاق على اربع مقررات لاجل تمريرها خلال الموازنة الاتحادية، تخص محافظة نينوى.

وقال الجبوري في بيان له تلقته (المستقلة)… انه “تم الاتفاق مع رئيس اللجنة المالية النيابية محمد تميم الجبوري على أربع مقترحات لغرض التصويت على الموازنة وتمريرها”.

وأضاف ان “هذه المقترحات هي صرف الرواتب المدخرة لموظفين المناطق المحررة وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد للموظفين للمساعدة في الاستقرار، واعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبي الجيش والشرطة من ١٠ حزيران لنهاية كانون الاول ٢٠١٧”.

وتابع انها “تتضمن أيضا تخصيص الأموال اللازمة للدرجات الوظيفية لكافة الوزارات والتي توقفت منذ حزيران ٢٠١٤ ولحد الان ويقوم مجلس الوزراء باقتراح اليات التعيين، فضلا عن صرف حقوق الشهداء والمفقودين من رواتب ونفقات بعد التدقيق الأمني لهم، وسنلتزم بالتصويت في حال تضمين الفقرات اعلاه في قانون موازنة ٢٠١٨”.

ومن المقرر ان يستكمل مجلس النواب العراقي اليوم التصويت على باقي فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وسط غياب النواب الكورد.(النهاية)