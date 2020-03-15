نائب يقترح استقطاع خمسين بالمئة من رواتب المسؤولين لمكافحة كورونا

(المستقلة).. اقترح النائب هوشيار عبدالله استقطاع خمسين بالمئة من رواتب الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة لمكافحة وباء كورونا .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر باللغتين العربية والكردية :” اقترح استقطاع ٪٥٠ من رواتب الوزراء و البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة، وتخصيص الأموال لمكافحة #كورونا الى حين انتهاء خطر هذا الوباء.

پێشنیاردەکەم تا کاتی لە ناوچونی ئەو پەتایە مانگانە لە ٪٥٠ ی موچەی وەزیر و پەرلەمانتار و پلە تایبەتەکان ببڕدرێت و تەرخانبکرێت بۆ دژایەتی #کۆرۆنا “.