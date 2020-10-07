نائب يعلن تمرير قانون الانتخابات النيابية في الجلسة المقبلة

المستقلة / – توقع النائب عن تحالف عراقيون حسين خلاطي، تمرير قانون الانتخابات النيابية في الجلسة المقبلة، مبينا ان المجلس يواجه ضغوط شعبية هائلة لا يمكن تجاهلها.

وقال خلاطي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “مجلس النواب لا يمكنه الاستمرار في تاخير اقرار الدوائر المتعددة وسيتم ذلك خلال الجلسة المقبلة”.

واضاف ان “المباحثات السياسية مستمرة بشان ايجاد توزيع عادل ومرضي لجميع الاطراف وكذلك حل وسط للمفوضية للعمل بشكل اوسع وادق”.

وتابع ان “المجلس يواجه ضغوطا سياسية وشعبية كبيرة ولا يمكنه تجاهلها ما يستوجب حسم الانتخابات المبكرة والتوجه الى اقرار القوانين المهمة”.

وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي قد كشف، الاربعاء الماضي، في تصريح صحفي، أن “الاحزاب المسيطرة” تريد أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لمزاجاتها ومصالحها، فيما أشار إلى أن المحاصصة ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات إذا لم يقر نظام الدوائر المتعددة. (النهاية)