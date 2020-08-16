نائب يعلن أنسحابه من تحالف الحكيم بالبرلمان

(المستقلة)… أعلن النائب أسعد ياسين المرشدي انسحابه من تحالف “عراقيون” الذي يتزعمه عمار الحكيم، وتمنى لأعضاء التحالف “التوفيق والسداد”.

وقال المرشدي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد النه “لا يخفى عن الجميع انني منذ دخولي الى مجلس النواب العراقي وانا اعمل بروح المسؤولية بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والشخصية”، مشيرا إلى أن “المناخ الديمقراطي هو الخيمة التي نعمل تحت سقفها”.

وأكد المرشدي “أنني اعلن انسحابي من تحالف عراقيون لأسباب خاصة”، مضيفا “لا يسعني إلا ان اتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى رئيس التحالف ورئيس كتلة عراقيون البرلمانية ولكل الاخوة والاخوات في تحالف عراقيون مع خالص دعواتي لهم بالتوفيق والسداد في مسيرتهم”ز

وأوضح المرشدي “سأبقى ملتزما بعملي التشريعي والرقابي داخل مجلس النواب ومساندا لكل الجهود الوطنية الخيرة التي تعمل لخدمة العراق ومصالح شعبه”. (النهاية)