نائب يعلن أرسال كتاب للجنة المالية بشأن المفسوخة عقودهم بالداخلية والدفاع

(المستقلة)… كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي أن لجنته أرسلت كتاباً إلى اللجنة المالية النيابية لإضافة 50 ألف درجة وظيفية في موازنة عام 2018 وتخصيصها إلى وزارتي الداخلية والدفاع من أجل إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

وقال الغراوي في بيان له تلقته (المستقلة) إن “لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أرسلت كتاباً إلى اللجنة المالية النيابية إضافة درجات وظيفية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 وتخصيصها إلى وزارتي الداخلية والدفاع لإعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة”.

وأوضح الغراوي أن “الكتاب تضمن إضافة 34 ألف درجة وظيفية إلى وزارة الدفاع و15 ألف درجة وظيفية إلى وزارة الداخلية توزع على الشرطة الاتحادية وحرس الحدود والقوات الأخرى في الوزارة، فضلاً عن إضافة ألف درجة وظيفية إلى جهاز مكافحة الارهاب”، مبيناً أن “الدرجات الوظيفية مخصصة لاعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم إلى وزارتي الداخلية والدفاع”. (النهاية)