نائب يعرب عن الاستياء من قطع الانترنت واعادته بشكل ضعيف

(المستقلة).. اعرب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله عن استياءه من تصرف الحكومة مع موضوعة الانترنت بالشكل الذي جرى خلال الايام الاخيرة من انقطاع وعودته بشكل ضعيف.

وكتب عبد الله في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : “‏من المعیب جدا للرئاسات الثلاث (كأشخاص وكمناصب) عدم وجود انسایبة في خدمة الانترنت، متى تنتهي اللعبة السخیفة بقطعە وإعادتە وجعله ضعيفا بذریعة الخوف من المظاهرات ؟ الحکومة التي تخاف من الانترنت تستحق ان تُقتلع وتتوارى بوجهها القبیح.”

يذكر ان الحكومة عمدت الى قطع شبكة الانترنت بعد انفجار التظاهرات في شوارع بغداد والمحافظات، وعمدت الى اعادته مع بدء الدوام الرسمي بشكل جزئي قبل ان يعود بشكل كامل، ولكن بشكل ضعيف.