نائب يعترض على آلية تمرير وزير الخارجية ويعدها إهانة للنظام الداخلي

(المستقلة)..طلب النائب هوشيار عبدالله نسخة من التسجيل الفيديوي الخاص بجلسة مجلس النواب اليوم السبت السادس من حزيران 2020 ، معتبراً آلية تمرير المرشح لوزارة الخارجية بمقولة (أغلبية واضحة) إهانة للنظام الداخلي للمجلس .

وقال عبد الله في بيان اليوم :” تم تمریر المرشح لوزارة الخارجیة وفق هذە المقولة المشؤومة (اغلبیة واضحة) بدلاً من (اصوات کافیة لنیل الثقة) ، ومع الأسف الشدید تتم مخالفة وإهانة النظام الداخلي امام انظار الجميع ” ، مضيفاً :” أصبحت الموضة السائدة إرضاء الكتل خارج وداخل الجلسة بعبارة (أغلبية واضحة) مهما قلّ رفع الایادي!؟ “.

واضاف:” رفعنا صوتنا واعترضنا، ولكن الصوت الواحد اکید لایكفي، أتحدی أي عضو من هیئة الرئاسة او نائب او اعلامي أن يقول إن فلان حصل على هذا العدد من الأصوات! ما لون هذا التصويت؟ وكيف هو شكل نيل الثقة؟! ، هذا هو المضحك المبكي “.

وكان مجلس النواب قد صوت اليوم على المرشحين للوزارات الشاغرة في الحكومة وم ضمنهم مرشح وزارة الخارجية فؤاد حسين.