نائب يطالب بحل مشكلة رواتب موظفي الدوائر الاتحادية في إقليم كردستان

(المستقلة)..طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله وزير الداخلية قاسم الأعرجي بحل مشكلة رواتب موظفي ومنتسبي الدوائر الاتحادية في إقليم كردستان (الجنسية، والجوازات، وبطاقة السكن، والإقامة) ، محذراً من تكرار مسلسل إرسال ثلاثة رواتب من قبل الحكومة الاتحادية وقيام حكومة الإقليم بتوزيع راتب واحد فقط .

وقال عبد الله ” في الوقت الذي بدأنا نلمس فيه توجهات إيجابية من قبل وزارة الداخلية الاتحادية في معالجة مشكلة رواتب موظفي ومنتسبي الدوائر الاتحادية الأربع في إقليم كردستان، نرى وللأسف تلكؤا واضحاً في صرف رواتبهم من قبل حكومة الإقليم، بدليل أن الحكومة الاتحادية أرسلت ثلاثة رواتب ولكن حتى الآن تم توزيع راتب واحد فقط، وهناك أنباء تفيد بأنه في حال إرسال ثلاثة رواتب اخرى للشهور الثلاث الأولى من العام الحالي سيتم أيضاً توزيع راتب واحد فقط “.

وأضاف ” سبق وأن أكدنا مراراً وتكراراً على أهمية توزيع رواتبهم بشكل مباشر وبنفس الآلية المتبعة في توزيع رواتب منتسبي الكمارك وحرس الحدود في إقليم كردستان لتلافي أي تأخير أو تلكؤ في التوزيع، فهذا هو السبيل الأضمن والأنسب لحل مشكلة رواتبهم ” ، مبيناً ” ان كافة أمورهم الإدارية مرتبطة بوزارة الداخلية الاتحادية وليست هناك أية دواعٍ لربطهم بوزارة الداخلية في الإقليم “.

وأكد عبدالله ” ضرورة متابعة القضية بشكل مباشر من قبل وزير الداخلية ومعالجتها بأسرع وقت ممكن “.