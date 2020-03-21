نائب يطالب بجمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية لانه يهدد “المجتمع الأهلي”

( المستقلة)…..طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي النواب بجمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية، مبينا ان رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه شخصية عليها ملفات فساد كبيرة.

وقال عليوي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم السبت منه”أطالب أعضاء مجلس النواب أن تساندني في جمع تواقيع والتصويت على اقالة رئيس الجمهورية الذي خرق الدستور اكثر من مرة بدوافع غير معلومة”، مشددا على “ضرورة اقالة رئيس الجمهورية ليكون لنا موقف وطني حقيقي”.

وأضاف ان “رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه إلى شخصية عليها ملفات فساد كبيرة وجدلية ولا تصلح ان تكون محل ثقة إلى الشارع العراقي”، مشيرا الى ان “هذه الشخصية منافية للمواصفات التي طرحتها المرجعية”.