نائب يطالب بجمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية لانه يهدد “المجتمع الأهلي”
( المستقلة)…..طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي النواب بجمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية، مبينا ان رئيس الجمهورية هدد المجتمع الاهلي من خلال ترشيحه شخصية عليها ملفات فساد كبيرة.
من جانبه كشفت كتلة الفتح النيابية عن تشكيل قوى شيعية لجنة سباعية جديدة مهمتها إبلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح رفضها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وترشيح شخصية مناسبة للمنصب مستقبلاً.
وقال النائب عن الكتلة عامر الفايز في تصريح صحفي إن “رؤساء الأحزاب والكتل الشيعية، عدا سائرون والنصر، عقدوا، أمس الخميس، اجتماعين منفصلين في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أحدهما لرؤساء الأحزاب والآخر لرؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب”.
وأضاف ان “المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة سباعية من الكتل الشيعية لإبلاغ رئيس الجمهورية رفضهما لتكيلف رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة”.
ولفت الفايز، إلى أن “إصرار رئيس الجمهورية على تكليف الزرفي سيدخل البلاد في أزمة سياسية، فضلا عن تجاوزه استحقاق المكون الشيعي والكتلة الأكبر في مجلس النواب”.
وأكد الفايز أن “اللجنة السباعية المشكلة حديثاً، ستقوم بالفترة المقبلة بترشيح شخصية مناسبة لتولي رئاسة الوزراء ضمن استحقاقها الدستوري”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الزرفي في 16 آذار/مارس الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة، إثر فشل القوى الشيعية في الاتفاق على مرشح.
وأمام الزرفي مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة، إلا أن مهمته لن تكون يسيرة لأنه يواجه رفضاً من قوى شيعية بارزة مقربة من إيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.( النهاية)
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