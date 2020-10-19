نائب يطالب بتشييد بنايات خاصة لدوائر العدل بكربلاء بدلا عن المؤجرة

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب حسين اليساري ، وزير العدل سالار عبد الستار محمد تشييد بنايات خاصة وحديثة لدوائر التسجيل العقاري ودوائر التنفيذ التابعة للوزارة في كربلاء وترك أيجار البيوت والدور المدنية لبعض مؤسسات ودوائر الوزارة واظهارها بمظهر حضاري “.

وقال اليساري في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، ناقشنا “خلال زيارتنا وزير العدل ، قانون ٥٧ للأحوال الشخصية وتغيير نص المادة كونه من المقترحات والمطالبات الجماهيرية “.

وأضاف إن “هذا المقترح موجود داخل أروقة مجلس النواب العراقي ، وأن اللجنة هي اللجنة الرئيسية بمناقشة هذا القانون داخل مجلس النواب “.

يذكر إن “العديد من دوائر التنفيذ وكتاب العدول والتسجيل العقاري في كربلاء ، تمارس عملها من خلال إيجار المنازل المدنية ، ولم يكن لها نصيب في استخدام أي عقار من عقارات الدولة المتواجدة في المحافظة ، مما يشكل عبئا على المواطنين بين فترة واخرى كون اغلب الدوائر لم تستقر في مكان واحد “.