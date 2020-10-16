نائب يطالب بتحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية

المستقلة/- سرى جياد /طالب عضو مجلس النواب عدنان الزرفي الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة 1.7مليار دولار .

بعد أن حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية.

وقال أن أموال البلد يجب أن تسترد في محاكمنا العراقية، جاء ذلك في تغريدته على حساب تويتر”‏أطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة(Unaoil)الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة1.7مليار دولار، بعد ان حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية ! أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية”.