نائب : يطالب بالتحقيق بـ”مخالفات” استثمار بغداد متهمها بمنح الإجازات “بطريقة مريبة”

(المستقلة)… طالب النائب مازن الفيلي الحكومة الاتحادية بالتحقيق في “مخالفات” هيئة استثمار بغداد، متهماً إياها بمنح الإجازات “بطريقة مريبة”.

وقال الفيلي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس “نطالب رئيس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة تحقيقية في مخالفات هيئة استثمار بغداد في منح إجازات الاستثمار بطريقة مريبة ودون مراعاة القوانين النافذة او الالتفاف عليها”.

وبين الفيلي أن “واحدة من هذه المخالفات بإصدارها اجازة استثمارية ( ٤٧٢/ ٢٠١٩) دون موافقة الجهة المالكة للأرض – وزارة المالية / المصرف العقاري – ودون موافقة تخطيطية من أمانة بغداد قبل تاريخ إصدار الإجازة”، موضحا أن الاجازة “صدرت عام ٢٠١٩ وجاءت الموافقة التخطيطية بعدها بسنة عام ٢٠٢٠ وهي مخالفة واضحة وتثير الشكوك”.

وأشار الفيلي الى “استمرار مخاطبة الجهة المالكة حتى بعد صدور الإجازة وفي تاريخ ٢٠٢٠/٧/٦ الى أمانة بغداد بإيقاف جميع الإجراءات المتخذة على عقارات المصرف العقاري لعدم استكمال المخاطبات مع مجلس الدولة لإبداء الرأي منهم”.

واشار الفيلي إلى “كتاب المصرف العقاري لهيئة استثمار بغداد في ٢٠١٨/٩/٢٧ المتضمن المطالبة بإيقاف جميع الإجراءات الاستثمارية الخاصة بعقارات المصرف العقاري”.

وتساءل “كيف تمنح الإجازة دون موافقة الجهة المالكة مع كل هذا الاعتراض من قبلها”.(النهاية)