نائب يطالب بإحالة أعضاء خلية الأزمة الى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب

(المستقلة)..طالب النائب هوشيار عبدالله بحل خلية الأزمة وإحالة اعضائها إلى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” شكرا لخلية الأزمة التي قرأت للشعب بياناً يتضمن بعض النقاط المصنفة من قبلهم على أنها خداع للرأي العام، شكراً لصراحتهم عندما قالوا (هاي النقطة كلاوات) و(هاي هم كلاوات) “.

وأضاف :” بهذه المناسبة أطالب بحل خلية الأزمة وإحالة اعضائها إلى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب “.

يذكر ان فيديو قد تسرب أمس لأعضاء خلية الأزمة وهم يناقشون فقرات تم اتخاذها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد بسخرية وبشكل لا يتناسب مع حجم خطورة الموقف.