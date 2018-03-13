نائب يطالب الحكومة باستقطاع ربع دولار من النفط لكل برميل وأعطائها للمواطن

(المستقلة)… طالب النائب عن محافظة البصرة عادل رشاش المنصوري الحكومة باستقطاع ربع دولار من تصدير النفط لكل برميل وصرفها للمواطن، فيما دعا الجهات الرقابية والتشريعية الى الضغط على الحكومة من اجل احقاق الحق وانصاف المواطن العراقي.

وقال المنصوري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ان “على الحكومة رصد حصة مالية من النفط للمواطن العراقي”، مبينا ان “حصة الفرد للشهر الواحد تكون 787 الف دينار عراقي لو اقتطعت الحكومة ربع دولار من كل برميل مصدر”.

واضاف المنصوري ان “الثروة النفطية هي حق وملك كل عراقي”، مستنكرا بشدة “الاجحاف بحق الشعب العراقي من قبل الحكومة حيث ان العراق يصدر يوميا اكثر من 3 ملايين ونصف المليون برميل من النفط بقيمة 63 دولار للبرميل الواحد، ولو فرضنا ان سعر صرف الدولار هو 1200 دينار عراقي فان المعادلة للحسابية ستكون راتب شهري لكل فرد عراقي 787 وهو حق كفله القانون والدستور”.

ودعا المنصوري الجهات الرقابية والتشريعية الى “الضغط على الحكومة من اجل احقاق الحق وانصاف المواطن العراقي الذي عانى الويلات منذ النظام المقبور وذهب الاف الشهداء والجرحى في مقارعة الارهاب منذ عام 2003 ولحد الان”، لافتا الى ان “حجم الازمة المالية مهما تكون فان استقطاع ربع دولار للمواطن من 63 دولار لايضر ابدا”.(النهاية)